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Президент Эквадора обвинил Ассанжа в нарушении условий пребывания в посольстве в Лондоне

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Президент Эквадора обвинил Ассанжа в нарушении условий пребывания в посольстве в Лондоне

Кита, 2 апреля. Президент Эквадора Ленин Морено сообщил журналистам подробности пребывания основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве этой страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, Ассанж неоднократно нарушал условия, на основании которых ему предоставлено убежище в дипмиссии страны.

«Господин Ассанж слишком много раз нарушал условия соглашения. Он не может лгать и тем более заниматься хакерством. Кроме того, он не может вмешиваться в дела других стран, он находится на эквадорской территории, и мы несём за него ответственность», ― прокомментировал поведение Ассанжа президент Эквадора.

По словам Морено, сейчас власти Эквадора продолжают переговоры с британским правительством, чтобы урегулировать ситуацию со статусом Ассанжа.

Напомним, что Ассанж более шести лет вынужден скрываться в посольстве Эквадора в Великобритании. Его экстрадиции добивается Швеция, где журналиста обвиняют в изнасиловании. В свою очередь, Ассанж опасается, что шведские власти могут экстрадировать его в США в связи с деятельностью его сайта WikiLeaks.

Федеральное агентство новостей писало, что в ноябре прошлого года Ассанж был вынужден отказаться от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Около месяца назад представители дипмиссии Эквадора потребовали от Ассанжа, чтобы он сам занимался своим котом, включая кормежку и уборку за ним. В противном случае дипломаты пообещали отдать животное в приют. Возмущенный этими требованиями Ассанж был вынужден передать кота в безопасное место.

Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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