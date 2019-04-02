Рогозин объяснил, почему уволил разработчиков корабля «Федерация»

Москва, 2 апреля. Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что команду специалистов, занимавшихся разработкой корабля «Федерация», пришлось уволить, чтобы уложиться в сроки.

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в Twitter.

Напомним, работа над космическим кораблем «Федерация» ведется в течение десяти лет. По словам Дмитрия Рогозина, в Роскосмосе планируют выйти на летные испытания корабля в 2022 году.

Отметим также, что в 2018 году РКК «Энергия» покинул генеральный директор Владимир Солнцев. Еще раньше на пенсию вышел генконструктор «Федерации» Николай Брюханов.