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Рогозин объяснил, почему уволил разработчиков корабля «Федерация»

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Рогозин объяснил, почему уволил разработчиков корабля «Федерация»

Москва, 2 апреля. Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что команду специалистов, занимавшихся разработкой корабля «Федерация», пришлось уволить, чтобы уложиться в сроки.

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — написал Рогозин в Twitter. 

Напомним, работа над космическим кораблем «Федерация» ведется в течение десяти лет. По словам Дмитрия Рогозина, в Роскосмосе планируют выйти на летные испытания корабля в 2022 году.

Отметим также, что в 2018 году РКК «Энергия» покинул генеральный директор Владимир Солнцев. Еще раньше на пенсию вышел генконструктор «Федерации» Николай Брюханов.

Автор: Федор Веснин
Источник: Twitter
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