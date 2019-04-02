Эксперт предупредил о последствиях прихода «либеральной оппозиции» к власти в Москве

Москва, 2 апреля. Так называемая либеральная оппозиция создала очень жесткую информационную матрицу, через которую пытается влиять на общественное мнение Москвы. Об этом пишет член президиума Московской городской сети «Настоящие» Александр Руденко в колонке для издания «Царьград».

Как отмечает эксперт, «оппозиция» уже заявила, что готова показать себя во всей красе в преддверии выборов в Московскую городскую Думу. Кадры блогера Алексея Навального и Михаила Ходорковского: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь, Владимир Милов, Юлия Галямина — уже выдвинулись на выборы. Как пишет Руденко, «оппозиционеров» при этом не смущают их собственные провалы на выборах последних лет и низкие рейтинги в Москве.

Например, кандидаты партии «Яблоко» на прошлых выборах в московскую Думу проиграли во всех 45 округах города. Еще один пример: Дмитрий Гудков, который проиграл выборы в 2016 году. Илья Яшин известен тем, что «постоянно выдвигается», а затем снимает свою кандидатуру с выборов, пишет Руденко. Если же говорить о Юлии Галяминой, то она в 2016 году проиграла выборы Галине Хованской из «Справедливой России».

Однако, отмечает эксперт, «либеральная обойма» в качестве своих достижений демонстрирует результаты выборов муниципальных депутатов Москвы в 2017 году. При ближайшем же их рассмотрении картина для «оппозиции» складывается не самой радужной: она получила менее 200 мест из имевшихся 1502 — это всего 13%.

Руденко подчеркивает, что даже эти «успехи» являются результатом не реальных дел так называемых оппозиционеров, а «медийной накачкой» СМИ.

«Схема очень простая. Кто-то из вышеуказанных лидеров модного протеста придумывает информационный повод в формате «слухи, интриги, расследования», — отмечает Александр Руденко.

И здесь, пишет он, уже прослеживается четкая «специализация» каждого представителя «либеральной оппозиции». Например, Дмитрий Гудков «защищает москвичей от мусора в нескольких десятках километров от Москвы». А вот известная сторонница Алексея Навального — Любовь Соболь — работает над придуманной темой о заболеваниях детей в Москве. Александр Руденко напоминает, что ситуацию в детских садах Москвы уже детально рассмотрели другие активисты, причем Навальному на это указывал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако все это не останавливает «оппозиционеров».

Вбросы в СМИ происходят по уже отработанной схеме: инфоповод появляется в социальных сетях, его подхватывают, а далее происходит «информационная истерика». По мнению Руденко, к этой «истерике» подключаются СМИ, которые часто находятся в неформальных отношениях с авторами инфоповодов. И о какой либо независимости или беспристрастности изданий здесь говорить не приходится. По словам Руденко, Гудков, Яшин, Соболь, Милов и Навальный имеют привилегии при размещении своих материалов на сайте «Эха Москвы», являются постоянными гостями радиоэфира и трансляций в YouTube. Такая же ситуация наблюдается на «Дожде», «Медузе» и «Новой газете». Редакции СМИ, отмечает Руденко, апеллируют к тому, что эти лица интересны аудитории.

Эксперт отмечает, что именно по этой схеме и замыкается «порочный круг самораскручивания» СМИ, которые относят себя к либеральным. Однако усилия, приложенные «оппозицией» на медийном направлении, не конвертируются в реальную поддержку избирателей на выборах. Москвичи, подчеркивает Руденко, игнорируют эту «либеральную оппозицию» из раза в раз.

«Лидеры протеста», как пишет эксперт, не терпят критики в свой адрес — здесь показательна ситуация с изданием «Медуза», которое «покусилось» на одну из инициатив Навального. При этом других они обвиняют в цензуре и информационной войне. По мнению Руденко, «либеральная оппозиция» создала очень жесткую информационную матрицу, с помощью которой пытается влиять на общественное мнение. Временами им удается привлечь к себе внимание некоторых доверчивых горожан, которые позднее сталкиваются с большим разочарованием. В связи с этим эксперт предупредил о последствиях, которыми может обернуться приход «либеральной оппозиции» к власти в Москве.