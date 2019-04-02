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Volkswagen Tiguan вернулся на российский рынок

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Volkswagen Tiguan вернулся на российский рынок

Москва, 2 апреля. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о возвращении на российский рынок дизельного внедорожника Tiguan. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen начал прием заказов в России на кроссовер Tiguan, который оснащен дизельным двигателем. Стоимость Tiguan в базовой комплектации составляет 2,09 миллиона рублей.

Volkswagen Tiguan вернулся на российский рынок

Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом. Внедорожник способен разгоняться до 100 километров в час за 9,3 секунд. По словам представителей немецкого концерна, возвращение Tiguan в Россию связано с интересом россиян к данной модели.

Автор: Сергей Петров
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