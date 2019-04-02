Пограничники на Украине стали фигурантами уголовного дела из-за визита Бойко в Москву

Киев, 2 апреля. Государственное бюро расследований возбудило дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы, предоставившим разрешение на пересечение границы лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко, который летал в Москву.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на представителя ГБР Анжелику Иванову, территориальное управление ГБР в Киеве проводит досудебное расследование уголовного дела по факту возможного злоупотребления служебным положением представителями пограничной и авиациаонной служб. Речь идет о возможных нарушениях при предоставлении разрешения на пересечение воздушной границы с Россией.

Две недели назад, 22 марта, в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и украинским политиком Виктором Медведчуком. Стороны обсуждали газовый транзит через Украину. Медведчук тогда предположил, что транзит российского газа через Украину получится сохранить, если создать газотранспортный консорциум.

Ранее политиков раскритиковал за поездку в Россию, несмотря на отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Проверку по факту пересечения границы Медведчуком и Бойко поручил провести украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко еще 27 марта обещал возбудить уголовное дело в отношении Бойко и Медведчука за «незаконное пересечение границы».