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Пограничники на Украине стали фигурантами уголовного дела из-за визита Бойко в Москву

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Пограничники на Украине стали фигурантами уголовного дела из-за визита Бойко в Москву

Киев, 2 апреля. Государственное бюро расследований возбудило дело против должностных лиц Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы, предоставившим разрешение на пересечение границы лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко, который летал в Москву. 

Как сообщает УНИАН со ссылкой на представителя ГБР Анжелику Иванову, территориальное управление ГБР в Киеве проводит досудебное расследование уголовного дела по факту возможного злоупотребления служебным положением представителями пограничной и авиациаонной служб. Речь идет о возможных нарушениях при предоставлении разрешения на пересечение воздушной границы с Россией.

Две недели назад, 22 марта, в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и украинским политиком Виктором Медведчуком. Стороны обсуждали газовый транзит через Украину. Медведчук тогда предположил, что транзит российского газа через Украину получится сохранить, если создать газотранспортный консорциум.

Пограничники на Украине стали фигурантами уголовного дела из-за визита Бойко в Москву

Ранее политиков раскритиковал за поездку в Россию, несмотря на отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Проверку по факту пересечения границы Медведчуком и Бойко поручил провести украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко еще 27 марта обещал возбудить уголовное дело в отношении Бойко и Медведчука за «незаконное пересечение границы». 

Автор: Олеся Волкова
Источник: УНИАН
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