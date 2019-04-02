Эксперт объяснил, почему США игнорируют совещания по ликвидации «Эр-Рукбана» в Сирии

Дамаск, 2 апреля. На пункте пропуска «Джлеб» в Сирии состоялось второе координационное совещание по ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Мероприятие было организовано российским Центром примирения враждующих сторон в САР.

Провел совещание генерал-майор Виктор Купчишин. Встречу вновь проигнорировали представители США, хотя «Эр-Рукбан» находится на территории, которую контролируют американские военные, а основные трудности, с которыми сталкиваются обитатели лагеря, были созданы именно американцами. Вместо того, чтобы предметно обсудить положение дел беженцев на площадке в Сирии, США предложили перенести переговоры в Амман.

В интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что США невыгодна ликвидация «Эр-Рукбана», так как вслед за ней вскроется информация о преступлениях, которые ими были там совершены.

«Столь циничная позиция США связана с тем, что этот лагерь используется в интересах самих Соединенных Штатов. При этом следование данным интересам сопровождается фактически геноцидом населением, попранием прав и свобод обитателей «Эр-Рукбана». Поэтому, безусловно, Вашингтон понимает, что при ликвидации этого пункта размещения беженцев вскроется масса неудобных для него фактов, которые смогут ударить по его и без того пострадавшему в ходе сирийской кампании имиджу. Станет совершенно понятно, что США не являются никакими борцами с терроризмом и что они, наоборот, пособники террористов. Сам факт того, что люди там насильно содержаться словно пленники и что они вынуждены бежать оттуда под любыми предлогами, указывает на то, что Штаты совершают там военные преступления против человечности», — сказал эксперт.

Перенджиев объяснил, что в то время как Россия и Сирия пытаются договориться с США как с цивилизованными людьми, американцы ведут себя как боевики, которые упорно не желают идти на контакт, дабы информация, которая может вскрыться, на навредила Вашингтону.

«Мы пытается договориться с американцами как с субъектами международного права и как с цивилизованными людьми, но сами они общаются с натуральными террористами и где-то им откровенно уподобляются. Поэтому как боевики достаточно редко идут на какой-то внятный диалог, так и США всячески отгораживаются от конструктивных переговоров, предложенных им Москвой и Дамаском. К тому же, они считают, что участие в каком-либо переговорном процессе равносильно связыванию себя какими-то договоренностями. Вашингтон демонстрирует редкостное чванство и уверен, что ему совсем не обязательно это делать. Его сфера деятельности в САР теневая, и выходить на свет в публичную сферу он избегает, дабы не разоблачить свершенные преступления», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вашингтон, как ранее неоднократно писало Федеральное агентство новостей, намеренно затягивает решение проблемы «Эр-Рукбана». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, лагерь нужен американцам для оправдания собственного незаконного нахождения в Сирии.

США, напомним, не допускают в оккупированную ими зону Ат-Танфа рабочую группу по вопросам оказания помощи беженцам. Третье координационное совещание по выработке шагов для ликвидации «Эр-Рукбана» пройдет 9 апреля, представителям США вновь было направлено приглашение участвовать в мероприятии.

Российские официальные лица регулярно обращают внимание международного сообщества на то, что права беженцев, находящихся в лагере «Эр-Рукбан», не соблюдаются. В частности, беженцы попадают в продуктовое рабство из-за того, что гуманитарную помощь у них отнимают боевики. Представители США в свою очередь закрывают глаза на преступления террористов.

По данным опросов, проведенных в начале текущего года, большинство беженцев хотят покинуть «Эр-Рукбан». Вашингтон игнорирует их желание — представители США пропускают совещания, посвященные решению судьбы лагеря, а боевики продолжают совершать преступления против мирных жителей. Власти Сирии призывают ООН содействовать решению проблем беженцев, которые зачастую оказываются лишены продовольствия и медикаментов из-за блокады пунктов пропуска со стороны боевиков.