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Назван самый популярный внедорожник на вторичном рынке Москвы

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Назван самый популярный внедорожник на вторичном рынке Москвы

Москва, 2 апреля. Японский кроссовер Nissan X-Trail стал самым распространенным легковым автомобилем на вторичном рынке Москвы.

По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan X-Trail стал лидером рынка подержанных автомобилей в Москве. С начала 2019 года объем кроссоверов Nissan X-Trail на вторичном рынке в российской столице достиг 410 единиц. Второе место занял внедорожник BMW X5 — 342 машины. На третьей строчке расположился кроссовер Nissan Qashqai — 333 автомобиля.

Назван самый популярный внедорожник на вторичном рынке Москвы

Кроме того, в список самых распространенных автомобилей на вторичном рынке Москвы также попали Toyota RAV4, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Volvo XC90 и Mitsubishi Outlander.

Автор: Сергей Петров
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