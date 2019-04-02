Назван самый популярный внедорожник на вторичном рынке Москвы

Москва, 2 апреля. Японский кроссовер Nissan X-Trail стал самым распространенным легковым автомобилем на вторичном рынке Москвы.

По данным аналитического агентства «Автостат», Nissan X-Trail стал лидером рынка подержанных автомобилей в Москве. С начала 2019 года объем кроссоверов Nissan X-Trail на вторичном рынке в российской столице достиг 410 единиц. Второе место занял внедорожник BMW X5 — 342 машины. На третьей строчке расположился кроссовер Nissan Qashqai — 333 автомобиля.

Кроме того, в список самых распространенных автомобилей на вторичном рынке Москвы также попали Toyota RAV4, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Volvo XC90 и Mitsubishi Outlander.