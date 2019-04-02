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Экономика

Россиянам больше не будут выдавать СНИЛС

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Россиянам больше не будут выдавать СНИЛС

Москва, 2 марта. Россиянам больше не будут выдавать привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

СНИЛС теперь будет существовать только в электронном виде. Для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто открывается страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно получать все услуги ПФР.

В ПФР подчеркнули, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Данные документа можно будет получить в личном кабинете на сайте ПФР и через приложение для мобильных устройств.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, сообщал News.ru. Страховой номер счета будет идентификатором при получении госуслуг.

Россиянам больше не будут выдавать СНИЛС

В понедельник глава государства также подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Закон предусматривает социальную доплату в размере, необходимом для доведения пенсии до прожиточного минимума, а после — индексацию.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в интервью НСН ранее объяснил рост социальных пенсий в РФ. Напомним, с 1 апреля в стране социальные пенсии выросли на 2%. Теперь средний размер выплаты увеличивается на 182 рубля и достигает 9 266 рублей. Рязанский подчеркнул, что эти выплаты касаются граждан, которые достигли пенсионного возраста, однако не заработали необходимого стажа для получения пенсии страховой.

Автор: Олеся Волкова
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