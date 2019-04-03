Сирия, 3 апреля. СМИ публиковали сообщения о крушении вертолета в провинции Хама. Исламисты нанесли удары по жилому району в Алеппо. В течение дня 13 детей погибли в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали высокопоставленного лидера боевиков в Северной Хаме; провели подрывные работы на севере от Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обезвредила СВУ, обнаруженное в городе Джандарис в кантоне Африн; задержала группу курдов на пути к Манбиджу на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в установке бомбы в городе Аль-Бусейра на востоке Дейр-эз-Зора; сформировало новую группировку в пустыне Бадия Аш-Шам.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на юге провинции Идлиб.

Курды: арестовали четырех человек на северо-востоке Дейр-эз-Зора; спровоцировали столкновения с ССА в северной части Алеппо; получили оборудование от коалиции в Хасаке.

ВС Турции: задействовали ВВС для сопровождения военных конвоев на западе Алеппо, патрулировали демилитаризованную зону в Идлибе.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо в течение дня продолжала нарастать напряженность между «Сирийской свободной армией»**(ССА) и курдскими вооруженными формированиями. В районе города Мареа отмечались интенсивные взаимные обстрелы, во время которых был ранен один из протурецких боевиков.

По данным агентства новостей Al Masdar News, на пути к Манбиджу была задержана группа молодых людей курдской национальности, которые были обвинены в намерении бежать на территории, подконтрольные курдам, дабы присоединиться к «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Тем временем в Африне продолжилась подпольная деятельность Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках операции «Гнев оливок». Twitter-канал (HalabTodayTV) передавал, что бомба, установленная в городе Джандарис, была обезврежена радикалами ССА.

В западной части Алеппо прошли боевые вылеты турецкой авиации. Самолеты ВВС Турции сопроводили колонну подкреплений, которая направлялась к одному из контрольно-пропускных пунктов, установленных турецкими ВС в соответствии с российско-турецким соглашением от 17 сентября.

Во второй половине дня исламисты возобновили обстрелы западных окраин административного центра провинции. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (SyrianReporters), под ударом оказался жилой район Ас-Сириян на севере Алеппо. Никакой информации о возможных жертвах среди местных жителей все еще не поступало.

Провинция Хомс

Стало известно о том, что представители США снова проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан», которое состоялось на контрольно-пропускном пункте «Джлеб». Об этом объявили межведомственные координационные штабы России и САР. Многие военные эксперты уверены, что Соединенные Штаты сознательно пытаются избежать решения проблемы, чтобы не допустить прибытия в лагерь рабочей группы. Как известно, пункт временного размещения находится на незаконно оккупированной США территории периметром в 55 километров. Более того, «Эр-Рукбан» фактически находится под контролем проамериканских исламистов, о чем заявляли перемещенные лица, которым ранее удавалось бежать.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона в минувшие сутки продолжились столкновения между курдскими отрядами и остатками джихадистов «Исламского государства». Новостной портал Hashtag Syria передает, что противники вели бои в окрестностях города Багуз-Фаукани. В провинции вновь были замечены военные самолеты западной коалиции. Сообщалось о том, что в ходе разведывательных вылетов удалось выявить ряд скрытых убежищ радикалов террористической группировки. Напомним, в конце марта американский президент Дональд Трамп вновь заявил о якобы достижении США полной победы над ИГИЛ1.

В северной части Дейр-эз-Зора вновь прошли аресты местных жителей в рамках принудительной мобилизации в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), нескольких человек задержали в населенном пункте Аль-Хариджа. Также в занимаемых курдами районах произошли новые вылазки террористов подпольных ячеек ИГ1. Одна из них состоялась в городе Аль-Бусейра и привела к гибели мирного жителя.

Стало известно о создании нового бандформирования под названием «Абра», которое будет действовать на территории пустыни Бадия Аш-Шам. Военный источник в сети Telegram (new_militarycolumnist) передавал, что в него войдут боевики ИГ, ушедшие в подполье после разгрома группировки. Бандгруппа преследует своей целью нанесение как можно большего урона в живой силе сирийским войскам и их союзникам. Некоторые из местных активистов полагают, что «Абра» может нести ответственность за недавнее похищение военнослужащих САА.

Провинция Идлиб

В Идлибе накануне продолжились столкновения между правительственными подразделениями и силами вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Masdar News передавал, что в ответ на провокационные обстрелы со стороны террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по военным объектам исламистов в районе Хан-Шейхуна.

Тем временем вооруженные силы Турции продолжили патрулировать территорию зоны деэскалации, сформированной на окраинах «Большого Идлиба». Турецкие военные были замечены недалеко от своих наблюдательных постов на юге провинции.

Провинция Хама

На севере Хамы на протяжении всего дня разворачивались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных формирований. Столкновения отмечались в долине Аль-Габ у населенного пункта Аль-Машари, передавал Twitter-канал (OGNreports). Военнослужащим правительственных сил удалось сбить боевой дрон исламистов «Тахрир Аш-Шам» с зарядом взрывчатого вещества на борту. По информации новостного агентства Al Masdar News, беспилотник попытался приблизиться к опорным пунктам войск САР.

Также поступили данные о результатах противостояния между силами группировки «Джейш Аль-Изза» и армией Башара Асада. По данным агентства новостей Shia News Associaton, во время боев, инициированных радикалами, был уничтожен один из высокопоставленных лидеров бандформирования. Кроме того, пострадали оборонительные сооружения исламистов.

Во второй половине дня появились данные о том, что в провинции якобы разбился вертолет ВВС Сирии. Согласно сведениям источников SPC, он потерпел крушение ввиду технических неполадок и рухнул поблизости от аэропорта Хамы. Информации о судьбе членов экипажа до сих пор не поступало. Сведения еще не подтверждены и пока проверяются.

Провинция Хасака

Накануне в провинцию прибыла очередная партия строительных материалов и технического оборудования для «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал Twitter-канал (RojavaCudi), они были доставлены к населенному пункту Семалка. Предполагается, что оснащение будет задействовано для строительства шести тюрем, которые курды намереваются использовать для содержания пленных террористов ИГ.

Возросло число погибших детей в лагере «Аль-Хол», который находится на контролируемых курдами территориях. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что не менее 13 детей скончались в пункте временного размещения в течение дня. Напомним, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться ежедневно. Несмотря на нехватку медикаментов и продовольствия, «демократические силы» продолжают ограничивать доступ к лагерю для международных гуманитарных конвоев. По данным SOHR, ситуация осложняется тем, что гумпомощь, которая все же доходит до «Аль-Хола», разграбляют курдские радикалы с целью продажи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)