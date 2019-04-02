Сирия, 2 апреля. США проигнорировали совещание по вопросу расформирования лагеря «Эр-Рукбан» в Хомсе. Курды намерены построить шесть тюрем для боевиков ИГ1 в Хасаке. САА провела ответные обстрелы позиций боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов к северо-западу от Алеппо; ведут перестрелки с боевиками на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курды: намереваются приступить к строительству шести тюрем для террористов в Хасаке.

ВС Турции: провели боевые вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по зонам дислокации боевиков вооруженной оппозиции в ответ на обстрел ими административного центра провинции. Удары артиллерии сил САР пришлись по опорным пунктам исламистов к западу от города Кафр-Хамра. Никаких данных о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Как известно, территории на линии соприкосновения правительственных войск и отрядов незаконных бандформирований входят в зону деэскалации, сформированную на границах «Большого Идлиба». Несмотря на то, что здесь действует режим прекращения огня, радикалы не прекращают провоцировать столкновения с САА.

Провинция Хомс

Согласно совместному заявлению межведомственных координационных штабов РФ и САР, представители Соединенных Штатов вновь пропустили совещание, на котором обсуждался вопрос ликвидации лагеря для беженцев «Эр-Рукбан», заявив о плане обсудить эту тему в Аммане. Напомним, оно состоялось на контрольно-пропускном пункте «Джлеб». Российские и сирийские военные подчеркнули, что Вашингтон намеренно затягивает решение проблемы расформирования пункта временного размещения, дабы избежать прибытия рабочей группы на территорию оккупированной США «зоны безопасности». Власти России и САР неоднократно обращались к американской стороне с призывом об обеспечении беспрепятственного и безопасного доступа в лагерь. Как известно, беженцы, вынужденные находиться в «Эр-Рукбане», страдают от поборов и грабежей со стороны боевиков вооруженной оппозиции, которые свободно действуют в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Weeam сообщает о том, что на юге Идлиба возобновились вооруженные стычки между силами исламистских бандгрупп и правительственной армией. В качестве ответных действий на непрекращающиеся атаки со стороны джихадистов артиллерийские дивизионы сирийских войск открыли огонь по фортификационным сооружениям радикалов неподалеку от населенного пункта Джарджаназ в районе Маарет Ан-Нумана.

Twitter-канал (NeSyria) сообщает о том, что турецкие военные самолеты вновь провели вылеты в Идлибе. Предполагается, что ВВС Турции осуществляют мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне на окраинах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября. Кроме того, сухопутный патруль вооруженных сил Турецкой Республики был замечен в районе между Джарджаназом и городом Аль-Гадфа, что, тем не менее, не остановило исламистов от проведения обстрелов в данном районе.

Провинция Хама

В соседней провинции Хама также не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), части САА нанесли удары по укреплениям радикалов в районе населенных пунктов Аль-Мансура и Анкави в северо-западной части провинции. Twitter-канал (SyriawatanNews) заявляет о том, что правительственным силам удалось уничтожить группу джихадистов запрещенной в России «Исламской партии Туркестана». О возможных потерях исламистов в военной технике пока не сообщалось.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) готовятся к строительству шести новых тюрем для террористов «Исламского государства»1, которые были взяты в плен в течение последних нескольких лет. Где джихадисты отбывают заключение в настоящий момент, неизвестно. Отмечается, что строительные материалы будут доставлены в Сирию силами международной коалиции. Напомним, несколькими часами ранее поступали сведения о прибытии в Хасаку грузовиков с неким оборудованием. Предполагается, что именно оно и будет задействовано при возведении тюрем.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)