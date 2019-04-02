Обвиняемые в теракте говорят, что попали в суд из-за «резиновой» квартиры. ФАН-ТВ

В Ленинградском окружном военном суде, спустя 2 года после теракта в петербургском метро, прошло первое слушание. На скамье подсудимых 11 обвиняемых: 10 мужчин и 1 женщина. Все они уроженцы Киргизии или Узбекистана. У некоторых из них есть российское гражданство. Подсудимые закончили не более 9 классов. Официально работали только двое: один в такси, другой поваром в забегаловке. Некоторые мужчины женаты и имеют детей.

Год назад в одной из квартир на Товарищеском проспекте задержали шестерых подозреваемых. В помещении нашли следы взрывного устройства, использованного при взрыве метро. Сегодня они все на скамье подсудимых. В случае доказательства вины все получат пожизненные сроки.

На процесс приехала мать одного обвиняемого. Она уверена, что ее сын не виновен, его просто подставили.

«Он в этой квартире оказался по жизненной ситуации, только три дня он там жил, попросился у друга, потому что эта квартира была резиновая, такая дешевая», — сокрушается Яркинай Мирзаалимова.

На предварительном слушании все адвокаты, а их, как и обвиняемых, 11 человек, ходатайствовали о том, что им необходимо дополнительное время на знакомство с делом, содержащем 120 томов. Один из защитников заявил, что его подопечные невиновны, этого не подтверждают доказательства. Как и мать одного из обвиняемых, он настаивает на том, люди просто занимали койко-места на злополучной квартире, а к бомбе не имеют никакого отношения.

«На предположениях такие тяжкие обвинения нельзя предъявлять, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободны. Поэтому, я верю, что мне удастся доказать это на суде, так как много противоречий в собранных материалах следствия, и я постараюсь это сделать», — заявил адвокат Марат Сагитов.

Из 40 потерпевших в зал суда пришли 10 человек. Спустя два года им все еще тяжело говорить о произошедшем. Они не выражают протестов, не заявляют ходатайств, а просто ждут и надеются, что виновных накажут и приговор будет справедливым.