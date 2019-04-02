Археологи обнаружили уникальные артефакты на дне озера Титикака

Пуно, 2 апреля. Подводные археологи, работающие на озере Титикака в Южной Америке, обнаружили на дне водоема множество уникальных артефактов.

Речь, по-видимому, идет о ценностях, которые были принесены в жертву около 500 года нашей эры. Вокруг озера Титикака в те времена жили предшественники инков — цивилизация тиуанако. Ученые предполагают, что найденные артефакты — фигурка животного из лазурита, золотые медальоны и кулон из камня — свидетельствуют о том, что населявшие Анды племена исповедовали религию еще до появления инков.

Раскопки проводились на дне Титикака у рифа Хоа, расположенного недалеко от знаменитого острова Солнца. Именно в этом месте были обнаружены артефакты, которые, скорее всего, являлись подношениями божествам тиуанако.

Отметим также, что в 200 году на дне озера Титикака была обнаружена каменная терраса и скульптура.