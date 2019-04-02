Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта

Пекин, 2 апреля. Специалисты AnTuTu (бенчмарка для измерения производительности мобильных устройств) опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов на Android за март 2019 года.

Как сообщает Gizmochina, рейтинг возглавил флагманский Xiaomi Mi9 Transparent Edition с результатом 372072 балла.

«Обычный» Xiaomi Mi9 расположился на второй строчке топ-10, набрав 371878 баллов. В пятерку лучших вошли также китаец Vivo IQOO Monster и два флагмана от Samsung - Galaxy S10+ и Galaxy S10.

В топ-10 также вошли Vivo IQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nunbia Red Magic Mars, Honor V20 и Huawei Mate 20X.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что специалисты составили список самых вредных для человеческого здоровья телефонов по уровню излучения. При этом выяснилось, что, согласно результатам исследования, почти все телефоны, которыми пользуется человечество в настоящее время, можно назвать опасными для здоровья из-за высокого уровня радиации.

По результатам проверок, самым опасным смартфоном эксперты признали Xiaomi Mi A1 (2017 года выпуска). Вторым по вредности оказался OnePlus 5T, на третьей строчке расположился Xiaomi Mi Max 3. Чаще всего в списке встречаются модели марки Xiaomi, OnePlus и HTC.