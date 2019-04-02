Маск похвалил китайских хакеров за отчет о неисправностях Tesla

Вашингтон, 2 апреля. Китайские исследователи из компании Tencent Keen Security Lab представили объемный доклад, посвященный системе автопилота, которую устанавливают в автомобили Tesla.

Команда специалистов KEENLAB пришла к выводу, что Tesla Autopilot не способен правильно распознавать точки на асфальте, считать их элементами дорожной разметки и даже сворачивать. Чтобы отправить авто на встречную полосу, оказалось достаточно прикрепить на асфальт небольшую наклейку.

Кроме того, программисты смогли обойти систему защиты Tesla и получить удаленный доступ к бортовому компьютеру. Это дало хакерам возможность управлять углом поворота руля при помощи игрового геймпада.

На критику со стороны китайских исследователей обратил внимание глава компании Tesla изобретатель Илон Маск. В Twitter миллиардер похвалил Tencent Keen Security Lab.

«Хорошая работа, как всегда», — написал Маск.