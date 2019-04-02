Глава ДНР объяснил, почему не ждет улучшения отношений с Украиной после выборов

Донецк, 2 апреля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики не ждут улучшения отношений между Донецком и Киевом после выборов президента Украины.

Пушилин напомнил, что после начала войны в Донбассе власти Украины делают все возможное для уничтожения экономического потенциала ДНР. При этом благодаря действиям Киева был запущен процесс интеграции ДНР с Россией. Киев пытался спровоцировать дефицит наличных денежных средств в ДНР, в результате чего рубль стал основной денежной единицей в республиках Донбасса.

По словам Пушилина, у ДНР и ЛНР нет политических друзей на Украине, однако есть небольшое количество сторонников в гражданском обществе, которые не могут открыто высказывать свою точку зрения. Все это свидетельствует о том, что Донецку не следует ожидать улучшения отношений с Киевом после выборов президента Украины, передает КП.ру.

«Никаких иллюзий мы не испытываем, изменений к лучшему не ждем. Кто бы не победил. Повестка для Украины диктуется извне, ни какой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами — это Россия», — отметил Пушилин.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным ЦИК Украины, лидером президентской гонки является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,22% избирателей. На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,92% голосов. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третью строчку, ее поддержали 13,39% избирателей.