Лавров рассказал, почему Европа не может выдвигать требования Порошенко

Москва, 2 апреля. Европа не может выдвигать требования президенту Украины Петру Порошенко, так как это покажет провал ее «посредничества» в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, с одной стороны, Киев не прислушивается ни к Берлину, ни к Парижу, так как у него есть «американские заступники».

«А с другой стороны, им (Странам Европы. — Прим. ред.) тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их «посредничество», как они его называют, провалилось», — сказал Сергей Лавров в интервью «Московскому Комсомольцу».

Лавров добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной, который будет нацелен «не на болтовню», а на практическое выполнение минских договоренностей.

Напомним, во время событий Майдана на Украине в 2014 году президентом Виктором Януковичем и оппозицией страны было подписано Соглашение о мирном урегулировании кризиса, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. В соответствии с положениями документа Верховная рада приняла законы о возобновлении конституции Украины от 2004 года и об освобождении задержанных во время акций протеста. Несмотря на это, радикалы начали громить правительственные здания, вынудив Януковича покинуть Киев, а потом и территорию Украины. Германия и Франция также выступили в составе «нормандской четверки» при заключении минских соглашений.