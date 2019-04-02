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Глава ВЦИОМ рассказал, как всеобщая автомобилизация помогла россиянам стать трезвее

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Глава ВЦИОМ рассказал, как всеобщая автомобилизация помогла россиянам стать трезвее

Москва, 2 апреля. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что снижение потребления спиртных напитков в России связано в том числе с распространением автомобилей. 

Всеобщая автомобилизация, по словам Федорова, помогает россиянам меньше пить. 

«Россияне реально стали меньше пить… Сейчас скорее нормально иметь машину, нежели не иметь. Раньше было наоборот. Ну, а если ты водишь машину, или возишь кого-то, то ты вступаешь в область значительных рисков, не только для себя, но и для окружающих», — объяснил Федоров в интервью KP.ru.

Напомним, неуклонно снижающаяся смертность в ДТП в России по-прежнему остается весьма высокой в сравнении с европейскими странами. В 2016 году на дорогах РФ, согласно данным из открытых источников, погибли 20,3 тысячи человек, во всем ЕС, население которого в три с половиной раза больше чем в России, — 25 тысяч.

В то же время в 2005 году на российских дорогах погибло более 33 тысяч человек. Снизить смертность в ДТП призвана разработанная правительством России новая стратегия безопасности движения.

Отметим также, что пить в России за последние годы также стали заметно меньше.

Автор: Федор Веснин
Источник: KP.ru
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