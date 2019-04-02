Эксперт назвал «глобальным трендом» планы властей Сингапура принять закон против фейков

Сингапур, 2 апреля. Власти Сингапура намерены принять закон, который запрещает распространение фейковых новостей в Сети. По мнению правозащитников, данная законодательная инициатива нарушает свободу слова. В свою очередь эксперты называют борьбу с фейковыми новостями «глобальным трендом».

Согласно тексту законопроекта, сингапурские СМИ будут обязаны оперативно исправлять или удалять новостные материалы, которые основаны на недостоверной информации. Кроме того, закон обязывает оповещать читателей об исправлениях, а также информировать о распространении фейков в Сети. По словам главы МВД Сингапура Касивисванатана Шанмугама, закон о борьбе с фейками не направлен на ущемление свободы слова.

Правозащитники считают не убедительными доводы сингапурских властей. По мнению замглавы Human Rights Watch по Азии Фила Робертсона, предложенный властями Сингапура закон нарушает права человека и может обернуться катастрофическими последствиями для свободы слова.

Немецкий журналист и политолог Александр Рар видит данную ситуацию более сложной, отмечая, что государство обязано защищать своих граждан от недостоверной информации, а правозащитники должны отстаивать свободу слова и права человека.

«С одной стороны, государство должно защищать людей от пропаганды, от очернения, от воровства идей. С другой стороны, это абсолютно свободно мыслящее пространство», — считает Рар.

По его словам, вопрос о контроле над распространением информации является «глобальным трендом», который стал главной темой обсуждения в Европе. Рар также напомнил, что в последнее время социальные сети превратились в «поле битвы за правду». При этом пользователи прибегают к неэтичным приемам, которые попытки очернить оппонента путем распространения недостоверной информации, передает «360».

«Это сейчас громадная тема — как контролировать Интернет так, чтобы он оставался демократической площадкой, но не выходил за рамки этики и морали», — отмечает Рар.

По словам эксперта, власти многих стран пытаются взять под свой контроль распространение информации в Сети, не задевая свободу слова. Однако «золотой ключик» пока не найден.