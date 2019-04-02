Юлия Началова и Жанна Фриске, в чем сходство и различие их трагических историй

Безвременная смерть певицы и телеведущей Юлии Началовой и медийная реакция на эту трагедию заставила вспомнить не менее трагическую историю солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске, скончавшейся несколько лет назад. Федеральное агентство новостей решило сравнить эти две истории, в которых оказалось много общего.

Молодые и талантливые

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года, будучи всего на два года старше — ей было 40 лет. Началова нашла успокоение на Троекуровском кладбище Москвы. Фриске похоронена в Балашихе — на подмосковном Николо-Архангельском кладбище.

Причина смерти Юлии Началовой

Согласно открытым источникам и собственным признаниям Началовой, певица страдала целым букетом серьезных заболеваний, включая диабет второго типа, подагру и системную красную волчанку. СМИ также сообщали, что у Началовой была нервная анорексия на фоне бесконтрольного приема препаратов для похудения. Певица также так до конца и не оправилась от последствий неудачной пластики груди, проведенной в Соединенных Штатах.

На фоне диабета небольшая рана на ноге, которой Юлия не придала должного внимания, привела к развитию гангрены и сепсиса. Следствием этого стала острая сердечно-легочная недостаточность, в результате которой наступила смерть.

От чего умерла Жанна Фриске

История болезни Жанны Фриске не менее трагична. Жанна узнала о своем онкологическом заболевании во время беременности в 2013 году, и сразу после рождения сына женщину стали преследовать сильнейшие головные боли. Осенью 2013 года Фриске перестала появляться на публике и публиковать новые фотографии в социальных сетях. В январе 2014 года в СМИ впервые попала информация о тяжелой болезни Жанны, вскоре подтвержденная семьей Фриске.

У певицы была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. С января 2014 года Фриске находилась на лечении в одной из ведущих специализированных клиник Нью-Йорка, она также лечилась в Германии и России. Сообщалось, что в какой-то момент Жанна даже прибегла к нетрадиционным методам лечения.

Фриске боролась с болезнью в течение 2 лет. Она скончалась летом 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Последние месяцы певица находилась в коме.

Семья Юлии Началовой

Юлия Началова была замужем дважды. Первый ее брак с участником группы «Премьер-министр», певцом и музыкантом Дмитрием Ланским распался через 4 года. Сегодня Ланской отбивается от обвинений, что он якобы способствовал болезни и даже смерти экс-супруги.

Второй брак Началовой также продлился недолго. Ее мужем стал футболист Евгений Алдонин, у супругов родилась дочь Вера. После смерти Началовой сначала появилась информация, что девочка будет воспитываться в семье отца. Однако затем было решено, что 12-летнюю Веру возьмут под опеку родители Юлии, у которых девочка и раньше проводила много времени.

Последний роман, который приписывают Началовой, — с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей. По данным СМИ, Кудря помогал певице решать квартирный спор. Впрочем, по слухам, роман прервался еще до роковой болезни Юлии.

Семья Жанны Фриске

Жанне Фриске приписывали много романов с яркими и неординарными мужчинами, но ее единственным фактическим мужем был телеведущий Дмитрий Шепелев. Именно Дмитрий отец их общего сына Платона, которому на днях исполняется шесть лет. Крестная мать Платона — экс-солистка «Блестящих» и подруга Жанны певица Ольга Орлова.

В настоящее время отец Жанны Владимир Фриске (Копылов) и Ольга Орлова жалуются на Шепелева во все инстанции — за то, что тот не дает им видеться с Платоном. При этом и Владимир Фриске, и Ольга Орлова не стесняются во время разнообразных ток-шоу поливать Шепелева грязью. Так что ничего удивительного, что Дмитрий не рвется пускать столь навязчивую родню в свою жизнь.

Скандалы из-за недвижимости и денег

Имя Юлии Началовой уже после ее смерти фигурирует в скандале вокруг крупной суммы денег и прав на элитную недвижимость. При разводе ее второй муж Евгений Фролов оставил жене и дочери дорогую четырехкомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Москвы. Эта недвижимость стала предметом судебного спора между Началовой и ее следующим гражданским мужем хоккеистом Александром Фроловым.

Брак Началовой и Фролова официально не был зарегистрирован, и связь продлилась недолго. Но вот уже несколько лет Фролов пытается отсудить большую часть квартиры Началовой. Сначала хоккеист судился с самой Юлией, а после ее смерти ответчиками стали наследники, в том числе дочь.

Еще один громкий скандал, связанный с ее смертью, спровоцировала блогер Елена Миро. Она обвинила скорбящих по Юлии в лицемерии, а саму покойную певицу — в том, что та фактически лишила дочь квартиры, доставшейся ей от мужа.

Вокруг Жанны Фриске скандалов было не меньше, в том числе после ее смерти. На лечение Фриске деньги при участии Русфонда собирали всем миром через программу Первого канала «Жанна, живи!». Всего было собрано более 67 миллионов рублей. Деньги переводили и россияне, и зарубежные звезды. Жанна через Русфонд поблагодарила всех, кто оказал ей помощь.

Часть денег была израсходована на лечение певицы, остаток должен был пойти на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Однако через полгода после смерти Жанны стало известно, что более 20 млн рублей, перечисленных Русфондом на ее лечение, были похищены. Русфонд судился с семьей Фриске и выиграл дело, но деньги так и не были возвращены. Этот громкий финансовый скандал длится до сих пор.