Одного из пострадавших при взрыве в Петербурге прооперировали

Санкт-Петербург, 2 апреля. Одному из пострадавших при взрыве в военно-космической академии имени А​​​. В. Можайского в Петербурге провели операцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, состояние еще троих пострадавших не вызывает опасения врачей.

«Четверо военнослужащих военно-космической академии им. А. В. Можайского, пострадавшие в результате взрыва неустановленного предмета, сразу после случившегося были оперативно доставлены бригадами городской скорой медицинской помощи в клинику Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что врачи провели обследование пострадавших и оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.

По информации ведомства, сейчас специалисты выясняют происхождение сдетонировавшего в академии предмета. Сообщается, что на нем не было оболочки.

Напомним, взрыв в учебном заведении квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. Следователи продолжают работать на месте происшествия. ЧП произошло около 13.30 по московскому времени.