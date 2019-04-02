Директор NASA заверил, что США не ищут пути замены партнерства с РФ в космосе

Вашингтон, 2 апреля. Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на Международную космическую станцию на американских кораблях не является механизмом, с помощью которого Вашингтон отказывается от сотрудничества с Москвой в космической сфере.

«В этом году мы ожидаем, что две коммерческие компании осуществят проект, который позволит нам доставлять астронавтов к МКС с американский территории. Цель здесь, однако, не заключается в том, чтобы заменить таким образом наше партнерство с Россией», — приводят слова Брайденстайна СМИ США.

Напомним, несколько дней назад директор NASA рассказал о планах Вашингтона установить постоянное американское присутствие на поверхности Луны. Брайденстайн объявил, что возвращение на Луну — приоритет США в освоении космоса на ближайшие годы.

Российско-американская программа по доставке астронавтов США на МКС с помощью кораблей «Союз» завершается в 2019 году.

Отметим также, что, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, в 1969 году никакой высадки американских астронавтов на Луну не было. По словам члена Совета Федерации России, именно с «лжевысадки на Луну началась эпоха фейковых новостей», которые массово распространяются США.