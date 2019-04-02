Шведские музыканты призвали бойкотировать Евровидение в Израиле

Стокгольм, 2 апреля. Швеция должна бойкотировать международный конкурс Евровидение в Израиле. С таким призывом выступили более 170 шведских певцов, музыкантов и деятелей культуры.

«Пока Израиль с его политикой апартеида отказывает палестинцам в их основных правах человека, мы должны отказаться от участия в культурных обменах с Израилем», — говорится в обращении музыкантов, опубликованном в газете Aftonbladet.

Полуфиналы конкурса Евровидение-2019 состоятся в Тель-Авиве 14 и 16 мая. Финал фестиваля пройдет 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. Ранее он пообещал не верить прогнозам на финал Евровидения и сконцентрироваться только на своем выступлении.

Напомним, Сергей Лазарев уже принимал участие в международном конкурсе. В 2016 году он занял третье место. Певец исполнил композицию «You're the only one».