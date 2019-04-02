  Как телеграм-каналы отреагировали на признание Шиловой о фейковом «расследовании» Навального

Признание Натальи Шиловой, бывшей территориальной управляющей ООО «Московский школьник», которое ФБК бездоказательно связывает с предпринимателем Евгением Пригожиным, в очередной раз обнажило истинные мотивы Алексея Навального. Популярные телеграм-каналы не могли пройти мимо нового поворота в нашумевшей истории, а Федеральное агентство новостей собрало несколько мнений — на наш взгляд, наиболее содержательных по теме.

Комментируя признание Шиловой, автор канала «Медиатехнолог» заметил, что фейковым был не только многострадальный унитаз, но и главный свидетель. Редакция канала «Шавки Красовского» написала, что Навальный, по сути, просто выкинул женщину, как только она дочитала на камеру написанный сценарий.

А автор телеграм-канала «Выпускайте Кракена!» в эксклюзивном комментарии ФАН прямым текстом заявил, что Навальный, Любовь Соболь и ФБК выбросили Шилову как тряпку, когда в ней отпала необходимость.

ФБК играл на страданиях матери

Наталья Шилова призналась, что снялась в так называемом «расследовании» Навального о питании в столичных детских садах и школах ради денег. Очень нужных денег. Которые, конечно же, ей не выплатили. Ее просто кинули.

Ранее Шилова выложила видеообращение в социальных сетях. Она рассказал, что в конце прошлого года ее сын заболел кишечной инфекцией. Поэтому на его лечение ей потребовались деньги. И именно в этот момент, подобно Деве Марии, из ниоткуда выпорхнула юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Лобовь Соболь. Та проявила неподдельный интерес к работе Шиловой в «Московском школьнике».

Соболь сделала щедрое предложение Шиловой. Она пообещала помощь отчаявшейся матери. Но, конечно, не бесплатно. От Шиловой требовалось принять участие в «расследовании» о нарушении санитарных норм при организации питания детей в учреждениях Москвы.

Шилова, пытаясь вылечить своего ребенка, согласилась принять участие в «расследовании». Но в итоге, как она потом сама призналась, горько пожалела. «Расследователей» не устроил рассказ бывшей сотрудницы «Московского школьника» о работе в организации. Ее заставили прочитать готовый текст под камеру.

«Было много домыслов, различных неточностей, но изменять и вносить правки мне запретили», — рассказала Наталья Шилова.

По ее словам во время съемок к ней подходил сам Алексей Навальный. Он, приятельски похлопав Шилову по плечу, заявил ей, что они «делают важное дело — освобождают Россию».

«Как только вышел этот скандальный ролик, Соболь про меня забыла… Те, кто втянули меня в это, просто бросили меня на растерзание. От других сторонников Навального я услышала угрозы, что если еще раз припрусь в штаб, меня вышвырнут и устроят травлю. Кто-то пустил слух, что этим фейком про умытаз я всех подставила.

Но это был их сценарий! Я не хотела этого говорить. А им были нужны сочные подробности. Мне сейчас очень некомфортно, что весь этот ролик чуть ли не мне одной приписывается со всеми этими фактами и фейками», — пожаловалась женщина.

Шилова отметила, что «умытаз» придумал сам Навальный, говоря, что это «круто зайдет», будут тысячи просмотров.

«В итоге меня сделали крайней. Меня уволили с работы, я осталась без денег, работы, с больным ребенком… «Московский школьник» подал на меня в суд. У меня нет возможности нанять адвоката… Я поверила Навальному и Соболь. Они меня предали», — призналась Наталья Шилова.

Известный блогер Леся Рябцева, комментируя историю с Шиловой, крайне удивилась тому, как Навальный и Соболь ее подставили.

«Ничесе, одна из мамочек активисток, которая топила про отравления в школах, теперь топит против Соболь и Навального. Говорит, те ее подставили (унитазом), оставили без обещанной помощи, так ещё и травят. Ок демократы», — заявила Леся Рябцева.

«Фейковый не только унитаз, но и свидетель»

Телеграм-каналы, естественно, не смогли пропустить признание Шиловой. Так, канал «Шавки Красовского» согласился с тем, что девушку просто выкинули, когда в ней отпала необходимость.

«Главная героиня расследование ФБК «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы» Наталья Шилова призналась, что сказанное ей в видео ложь. В конце января с ней связалась Любовь Соболь и предложила ей деньги за клевету в адрес предприятия «Московский школьник». Наталья согласилась, так как ее ребенку требуется дорогостоящие лечение, в итоге ФБК не заплатили ей ни копейки, Соболь не выходит на связь. По факту женщину выкинули, как только она дочитала на камеру написанный сценарий!» — пишет канал «Шавки Красовского».

«Чудесная история получилась с расследованием ФБК про заболевание детей в школах и детсадах Москвы. Оказывается, фейковым был не только унитаз, но и главный свидетель. Та самая Наталья Шилова — мать одного из «заболевших» детей, трудившаяся на предприятии «Московский школьник», и так правдоподобно рассказывающая о зверствах, творящихся на производстве, читала все по бумажке написанной ей сценаристами. И, как любая актриса, делала она это за гонорар, только вот денег она не получила, а вместо этого ей грозит судебное разбирательство и штраф за клевету», — пишет Медиатехнолог.

«Помните Наталью Шилову? Ту самую из «расследования» Соболь и Навального про комбинат детского питания «Московский школьник»? Ее видео просто огонь. Шилова решила рассказать, как делалось это «расследование», почему она решила в нем играть роль, и как ее травил штаб Навального после выхода сюжета. Всем обязательно к просмотру», — пишет «Выпускайте Кракена!».

В комментарии ФАН автор телеграм-канала «Выпускайте Кракена!» напомнил, что методы «политического трупа» Навального и его команды никогда не были прозрачными. И уж точно — честными. Заманить несчастного человека, чтобы потом выбросить, как тряпку — это их метод, и примеров множество.

«ФБК работает не на Россию. Он работает для себя, зарабатывая на гнусной лжи, подставах и подтасовке фактов. Гонорар, видимо, у Соболь и остальных — ого-го, если они продолжают по принципу «все божья роса»: их разоблачают, а они снова готовы с криками «Ура!» плюхаться в грязь. Мы столкнулись с небывалым доселе «информационным шантажом». Очень надеюсь, что на ФБК в скором будущем найдется управа», — заявил автор «Выпускайте Кракена!».

По словам исполнительного директора «Московского школьника» Николая Фатеева, после обнародования «расследования» на ООО «Московский школьник» обрушился шквал проверок от Роспотребнадзора и других организаций. И все они показали, что работа предприятия отвечает существующим нормам и требованиям.

В свою очередь ООО «Московский школьник» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, Любови Соболь и ФБК.