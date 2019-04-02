Модернизированный ИЛ-76 поступил в ВКС России | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Ил служит России! В воздушно-космических силах России пополнение. Военнослужащие получили первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Это модернизированная версия Ил-76. «Начинка» машины впечатляет. Она оснащена новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, а также современным комплексом связи. Одновременно Ил может перевозить 126 десантников с парашютами и до 225 человек личного состава. Его максимальная грузоподъемность — 60 тонн. Место найдется и для военной техники. Торжественная передача самолета прошла на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП». «Всем тем, кто создает и будет создавать Ил-76МД-90А, предстоит огромный труд, поскольку линейка Ил-76 — двигатель всего авиационного прогресса Российской Федерации», — отметил командующий военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов. До 2030 года Минобороны России планирует закупить более 100 таких самолетов. Для производства на заводе запустят автоматизированную линию сборки. И это, по словам специалистов по российскому авиастроению, серьезный технологический шаг вперед.

Дело о теракте в метро 11 подсудимых, которые могут быть причастны к теракту в петербургском метро, не признали свою вину. Заседание по делу прошло в Ленинградском окружном военном суде 2 апреля. Накануне второй годовщины трагедии. 3 апреля 2017 год, Санкт-Петербург. Смертник привел в действие взрывчатку прямо в вагоне поезда, который следовал от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». 15 невинных человек погибли, более 100 пострадали. В тот же день уже на станции «Площадь Восстания» правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство. К счастью, второй трагедии удалось избежать. Смертник не вызвал ни у кого подозрений. Пассажир и пассажир, ничего особенного. Следствие установило, что это был 22-летний мужчина родом из Киргизии. На скамье подсудимых его земляки, а также уроженцы Узбекистана. Они были задержаны через несколько недель после трагедии. Среди них и предполагаемый организатор теракта. Обвинение требует пожизненного заключения большинства подозреваемых. «Собранными доказательствами их вина не подтверждается, и на предположениях нельзя предъявлять людям такие тяжкие обвинения, за которые предусматривается пожизненное лишение свободы. Поэтому, я думаю, мне удастся это доказать на суде, так как многое противоречит в собранных материалах следствия, и я постараюсь это сделать», — заявил адвокат Марат Сагитов. Слушания шли не один час и возобновятся уже 3 апреля, во вторую годовщину теракта.