Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко во втором туре выборов

Киев, 2 апреля. Бывший премьер и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не намерена поддерживать комика Владимира Зеленского, который вместе с действующем президентом страны Петром Порошенко вышел во второй тур выборов.

Тимошенко подчеркнула, что, по ее мнению, ни Зеленский, ни Порошенко не способны решить проблемы, которые стоят перед Украиной, передают «Украинские новости».

«Эти кандидаты не остановят войны и беды», — сказала Тимошенко.

Напомним, ранее во вторник ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты выборов президента. После обработки 99% бюллетеней с 30,22% голосов избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко заручился поддержкой 15,92% проголосовавших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что, несмотря на сообщения ОБСЕ о множестве нарушений, зафиксированных в преддверии и во время голосования, Запад наверняка признает итоги выборов. Сенатор Франц Клинцевич полагает, что во втором туре фальсификаций будет еще больше, чем в первом.

Необъективными состоявшиеся в воскресенье выборы назвал и украинский политик Виктор Медведчук. По его мнению, поддержать своего кандидата не смогли миллионы граждан Украины.