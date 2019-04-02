В Минпросвещения объяснили, почему школьники в РФ не знают о Гагарине

Советник министра просвещения РФ Андрей Петров списал на шутку неосведомленность российской молодежи о личности первого космонавта Земли. В интервью Федеральному агентству новостей чиновник отказался поверить, что многие российские школьники всерьез считают первопроходцами в космосе американских астронавтов.

«Здесь надо с отдельными историями разбираться. Ведь это молодежь, и такие [среди нее] бывают шутники, иногда начинают что-нибудь такое… Я не думаю, что тут имеет место незнание», — заявил Петров в интервью ФАН.

Ранее сразу несколько участников пресс-конференции, посвященной предстоящему Гагаринскому уроку в российских школах, пожаловались на недостаточную осведомленность молодежи о личности первого человека в космосе Юрия Гагарина и истории покорения космоса.

В частности, о печальном опыте общения со школьниками рассказал Герой Советского Союза Борис Волынов. Своей историей также поделился летчик-космонавт, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По словам советника министра просвещения, знакомство с азбучными истинами о покорении космоса предполагается в учебных планах сразу нескольких школьных дисциплин.

«По разным программам: астрономия, история, обществознание — эту тему проходят в школе. Рассматриваются этапы освоения космоса, роль космоса как отрасли, даже, если хотите, стиля жизни. А вот культурный контекст — то, что между строк, — он должен, конечно, создаваться», — отметил собеседник ФАН.

Несправедливо было бы говорить и о том, что в отечественной киноиндустрии совсем не поднимаются темы космоса и героических подвигов космонавтов, добавил Петров. Однако это направление, по мнению чиновника, необходимо развивать вместе с другими формами просвещения молодежи на космические темы.

«Космос — это не только летчики-космонавты, которые туда летают. Кто-то себя в космической теме найдет в философии, кто-то — в журналистике, кто-то физикой займется, кто-то материаловедением. Они увидят, что космическая отрасль — это целый космос. Этим прекрасен в том числе Гагаринский урок», — подытожил Андрей Петров.

12 апреля, в День космонавтики, слушателями Гагаринского урока станут учащиеся российских школ и вузов, а также гости российских культурных центров по всему миру.