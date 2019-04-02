Страны НАТО обсудят «весь спектр угроз» со стороны России

Вашингтон, 2 апреля. Главы МИД стран НАТО обсудят «весь спектр угроз со стороны России» на встрече в Вашингтоне. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса состоится 3–4 апреля. Представитель Госдепартамента заявил, что «подозревает» обсуждение «всех аспектов» мифической «российской угрозы». К ней он отнес инцидент со Скрипалями в Солсбери, события в Керченском проливе в ноябре 2018 года, воссоединение Крыма с Россией, «оккупацию Грузии», а также нарушения Договора о РСМД, которые якобы совершила Москва.

«Россия будет темой обсуждения на министерской встрече. Это угроза альянсу и Соединенным Штатам», — заявил представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напоминал слова президента Владимира Путина касательно ситуации с вооружениями. Российский лидер не раз говорил, что РФ не будет ввязываться в новую гонку вооружений. В Москве также неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из улиц британского Солсбери. Лондон еще до проведения расследования обвинил Москву в причастности к покушению. Москва неоднократно опровергала эти заявления. Российская сторона также предложила Великобритании содействие в расследовании инцидента в Солсбери, однако Лондон проигнорировал эту инициативу. Кроме того, Москве до сих пор не предоставлен доступ к материалам по делу Скрипалей. Всю информацию о расследовании Лондон предоставляет исключительно в виде вбросов в СМИ. Доказательств по делу до сих пор предоставлено не было.

25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские корабли вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Суда и члены их экипажей были задержаны. В отношении украинских моряков расследуют дело о нарушении госграницы РФ.