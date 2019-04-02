Российские общественники будут добиваться пересмотра перечня «неженских» профессий

Москва, 2 апреля. Российские общественники намерены обратиться к правительству РФ с просьбой сократить перечень запрещенных для женщин профессий. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил председатель координационного совета НКО России Антон Цветков по итогам круглого стола, посвященного проблемам дискриминации женщин.

В России существует список из 456 видов работ, запрещенных для женщин, принятый в 1974 году и утвержденный в 2000 году постановлением правительства. Министерство труда и социальной защиты РФ уже пообещало внести изменения в перечень после того, как в ООН заявили, что список ущемляет права женщин.

Перечень ограничивает применение труда женщин на тяжелых работах с вредными и опасными условиями. Согласно списку, женщину не возьмут заливщиком металла, газосварщиком, землекопом, слесарем-сантехником, бурильщиком, сталеваром, лесорубом.

Кроме того, перечень не позволит сделать в женской трудовой книжке запись «рыбак прибрежного лова/ машинист паровоза/ водитель большегрузного транспорта/ боцман/ парашютист» и далее по списку из еще 456 профессий. Уточняется, что работодатель может принять женщину на должность из утвержденного перечня, однако для этого необходимо создать безопасные условия труда и подтвердить их аттестацией рабочих мест при положительном заключении госэкспертизы условий труда.

«Мы внимательно изучим этот список, возможно, его уже давно стоит пересмотреть. Ведущие руководители некоторых отраслей уже подтвердили, что не прочь видеть на некоторых должностях женщин. Мы соберем мнения экспертов и подготовим обращение правительству», — сказал Цветков в комментарии ФАН.

Перечень был создан для защиты женщин от тяжелого труда, который может оказать негативное влияние на здоровье, однако представители движений за права женщин в России придерживаются другой точки зрения.

«Дайте женщине самой решать, таскать ли ей шпалы. Она может захотеть, может не захотеть, но такое право у нее должно быть. И кстати, женщины отлично справляются с такой работой», — сказала в ходе круглого стола писательница и правозащитница Мария Арбатова.

Минтруд РФ обещает сформировать систему мер для реализации равных прав, свобод и возможностей для обоих полов к 2022 году – это указано в национальной стратегии действий в интересах женщин, принятой в 2017 году. Кроме того, к 2022 году в Госдуме должно быть 30% женщин, что в два раза превышает нынешнее количество представительниц прекрасного пола в российском парламенте.