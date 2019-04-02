Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии

Дамаск, 2 апреля. Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.

На пункте пропуска «Джлеб» прошло второе координационное совещание по вопросу вывода беженцев и ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии. Мунир отметил, что основная масса жителей лагеря — обычные люди, которые хотят покинуть это место. Однако среди них скрываются и боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), которые торгуют долларами, наркотиками и гумпомощью, которую забрали от ООН. Координатор комитета заметил, что даже в ООН знают об этой ситуации.

«Вчера [в понедельник] в лагере были убиты мужчина и его жена просто за то, что они сказали, что «Сирия — это наш дом, и мы хотим вернуться домой», — констатировал Мунир. — Эти люди были убиты боевиками, они являются героями, погибшими за собственные убеждения, у них осталось двое детей».

Он подчеркнул, что власти Сирии готовы принять людей из «Эр-Рукбана». Он отметил, что сирийцы не должны подчиняться давлению американцев.

«Голодают женщины, голодают дети, у них нет теплой одежды, у детей нет прививок, они не учатся в школах, нет ничего! Дети вырастут невеждами под давлением американцев, — обратился он к согражданам. — Возвращайтесь в свои дома, к нормальным условиям жизни».

1 Организация запрещена на территории РФ.