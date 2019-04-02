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Лазарев прокомментировал результаты жеребьевки Евровидения

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Лазарев прокомментировал результаты жеребьевки Евровидения

Москва, 2 апреля. Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал результаты жеребьевки музыкального конкурса Евровидение — ранее стало известно, что участник конкурса 2016 года на этот раз будет выступать под 13-м номером.

«Обожаю число 13», — написал Лазарев в Instagram.

До этого в социальной сети появилось несколько фотографией артиста, находящегося на гастролях в Греции. За пределами России Лазарев в том числе отметил день рождения.

Лазарев прокомментировал результаты жеребьевки Евровидения

Напомним, именно Сергей Лазарев будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдет в Израиле в мае. Выступление Лазарева, который везет в Тель-Авив песню Scream, назначено на 16 мая.

Отметим, Лазарев уже представлял Россию на Евровидении — в 2016 году с композицией You Are the Only One певец занял третье место. При этом в зрительском голосовании россиянин одержал победу.  

Автор: Федор Веснин
Источник: Instagram
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