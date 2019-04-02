Молодежный возраст в России предложили увеличить до 44 лет

Ханты-Мансийск, 2 апреля. Депутат парламента Ханты-мансийского автономного округа Евгений Марков предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой повысить планку так называемого «молодежного возраста» до 40-44 лет.

По словам парламентария, корректировка понятия «молодежь» позволит увеличить число участников программы господдержки.

«Сейчас молодыми семьями считают категорию граждан до 35 лет, в ХМАО — 36 лет. Из-за того, что программа по поддержке молодых семей, мягко говоря, буксует, люди просто вылетают из нее. Один из элементов решения этого вопроса — изменение возраста», — цитирует Маркова Ura.ru.

Депутат добавил, что будет курировать данную инициативу по трем регионам, которые в силу особенностей бюджетной обеспеченности могут позволить скорректировать «молодежный возраст». Речь идет о Ямале, ХМАО и Тюменской области.

Напомним, что ранее Совфед предложил создать отдельные очереди на получение жилья для многодетных и молодых семей. Сейчас многодетные и молодые семьи стоят в одной очереди на получение соцподдержки для приобретения жилья. Когда до молодой семьи доходит очередь, она уже перестает быть молодой и теряет право на субсидии.