В «Динамо» пообещали погасить задолженность по зарплате до конца апреля

Москва, 2 апреля. В московском футбольном клубе «Динамо» есть задержки с выплатой заработной платы сотрудникам и футболистам. По информации Федерального агентства новостей, в 2019 год работающие в «Динамо» зарплату еще не получали.

По словам источника, это связано со сменой владельца клуба — руководство пообещало, что до конца апреля вопрос с долгами будет закрыт. В то же время официально комментировать ситуацию в клубе представители «Динамо» отказались.

После 21-го тура бело-голубые расположились на 12-ом месте в таблице чемпионата России, в их активе 23 набранных очка. Следующий матч команда Дмитрия Хохлова проведет 6 апреля на выезде против «Анжи».