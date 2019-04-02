Сирия, 2 апреля. Боевики вновь нанесли удары по жилому кварталу в городе Алеппо. СМИ заявили о крушении военного вертолета САА в Хаме. Курдские радикалы задержали женщину в городе Ат-Табка в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в западной части провинции Алеппо.

Курды: инициировали столкновения с ССА в северной части Алеппо; обследуют захваченные территории на юго-востоке Дейр-эз-Зора; задержали женщину в городе Ат-Табка в Ракке; направили подкрепление на северо-восток Хасаки.

Международная коалиция: осуществляет вылеты в Юго-восточной Сирии.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в западной части провинции, возобновили обстрелы жилых кварталов города Алеппо. Военный источник в сети Twitter (SyrianReporters) сообщает о том, что боевики нанесли ракетные удары по району Ас-Сириян.

Тем временем в оккупированном исламистами городе Аль-Атариб на западе региона прогремел взрыв. По информации Twitter-канала (IdlibPlus), взрывное устройство сработало в одном из центральных кварталов населенного пункта, что привело к ранению нескольких гражданских лиц. Более подробные сведения пока выясняются. В организации теракта подозреваются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые неоднократно заявляли о своих подпольных вылазках на территории «Большого Идлиба».

В северной части Алеппо вновь отмечаются взаимные обстрелы между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и протурецкими вооруженными группировками. Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что курдские радикалы открыли огонь по городу Мареа, в результате чего пострадал один из боевиков «Сирийской свободной армии»** (ССА).

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Багуз-Фаукани вновь происходят стычки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и боевиками «Исламского государства», все еще скрывающимися в подземных переходах и пещерах. Кроме того, как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (mustefabali), курдские бойцы занимаются поиском мин и СВУ, оставшихся после отступления террористов. Вылеты в провинции продолжают осуществлять ВВС западного альянса. Пока неизвестно, носят ли полеты боевой или разведывательный характер.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в занимаемых курдами населенных пунктах возобновились обыски с целью поимки террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольные вылазки. Во время рейдов в городе Ат-Табка курдские радикалы арестовали женщину, мужа которой подозревают в причастности к деятельности террористической группировки. Кроме того, над городом были замечены самолеты международной коалиции. Напомним, по сообщениям местных активистов, зачастую в тюрьмах «Демократических сил Сирии» (SDF) оказываются гражданские лица, незаконно обвиненные в связях с ИГИЛ1, за их освобождение курды позднее требуют заплатить выкуп.

Провинция Хама

Поступила информация о том, что в провинции Хама произошло крушение одного из военных вертолетов ВВС Сирийской арабской армии (САА). Местные активисты сообщают о том, что воздушное судно разбилось после того, как экипаж был вынужден совершить экстренную посадку недалеко от аэропорта административного центра региона. Отмечается, что причиной возникновения аварийной ситуации стал технический сбой. Данных о возможных жертвах не приводится. Сведения, однако, пока не получили официального подтверждения.

Тем временем в северной части региона не утихают перестрелки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (somarhatem1), исламисты открыли огонь из минометов по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Джурин. В свою очередь, военнослужащие САА провели ответные обстрелы.

Провинция Хасака

На северо-восток региона было направлено подкрепление для курдских сил. Twitter-канал (RojavaCudi) передает, что несколько грузовиков с вооружением и оборудованием были переброшены на подконтрольные курдам территории в Хасаке в район населенного пункта Семалка, расположенного недалеко от границы с Ираком.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в лагере «Аль-Хол», подконтрольном SDF, скончались еще десять детей. Напомним, в первой половине дня поступали сведения о гибели еще троих детей. Как известно, все они имели проблемы со здоровьем из-за постоянного недоедания, отсутствия лекарств и теплых вещей. Таким образом, с начала декабря в «Аль-Холе» погибли 207 детей. Более того, на данный момент гуманитарная ситуация здесь продолжает ухудшаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)