Moody's оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине

Москва, 2 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody's оценило вероятность беспорядочной смены политического режима на Украине.

По данным агентства, первый тур президентских выборов на Украине прошел без масштабных нарушений, что снижает вероятность беспорядочной смены политического режима.

«Несмотря на сообщения о случаях подкупа голосов и обвинений в фальсификации результатов голосования, процесс голосования проводится надлежащим образом, и итоговый результат вряд ли будет скомпрометирован», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. К настоящему моменту ЦИК Украины обработал более 99% протоколов. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский занимает первое место в президентской гонке с результатом 30,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей. На третьем месте Юлия Тимошенко, которая набрала 13,39% голосов.

По словам Порошенко, голосование прошло свободно, по стандартам ОБСЕ. При этом наблюдатели ОБСЕ отмечают, что в ходе выборов были зафиксированы нарушения, которые подрывают доверие к избирательному процессу. Тимошенко обвинила действующие власти в фальсификации результатов выборов. Она также добавила, что не намерена оспаривать результаты выборов, так как судебная система Украины «приватизирована президентом».

По данным министерства внутренних дел Украины, правоохранители зафиксировали более двух тысяч жалоб о нарушениях избирательного процесса. По факту нарушений возбуждено более 70 уголовных дел.