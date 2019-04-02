Посол в РФ назвал эффектным событием предстоящий визит Путина в Италию

Москва, 2 апреля. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Италию станет эффектным событием и позволит Москве и Риму продолжить диалог по двусторонней и международной повестке. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Он отметил, что последние несколько месяцев для обеих стран стали очень насыщенными с точки зрения обмена визитами. Терраччано напомнил, что осенью 2018 года Россию посетил глава Совета министров Италии. В начале 2019 года в России побывали председатели парламента Италии.

Дипломат выразил надежду на предстоящий визит Путина, решение о котором Москва подтвердила.

«Приезд российского лидера стал бы эффектным завершением этой серии визитов и позволил бы нам продолжить диалог на темы двусторонней и международной повестки, затрагивающие нас самым непосредственным образом», — сказал Паскуале Терраччано в интервью ТАСС.

Ранее посол РФ в Риме Сергей Разов сообщил, что президент России посетит Италию с официальным визитом. Сроки визита российского лидера еще уточняются. Дипломат подчеркнул, что визит Путина в Италию стал бы ключевым событием в отношениях Рима и Москвы.