Задержанного в России норвежца обвиняют в сборе данных о ядерных подлодках

Москва, 2 апреля. Задержанный в России норвежец Фруде Берг обвиняется в шпионаже. Гособвинитель Милана Дигаева уточнила, что иностранца подозревают в сборе информации о российских ядерных подлодках.

Как пишет «Царьград» Берга задержали с поличным во время получения секретных данных от россиянина, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ. Как предполагает следствие, иностранец был завербован Норвежской разведывательной службой. За деньги он выполнял для нее различные задания, в частности собирал данные о российских ядерных подлодках.

Как пишет РИА Новости, дело маркировано грифом «совершенно секретно». Всего по нему проходит 15 свидетелей. Рассматриваться дело будет в закрытом режиме.

«Позиция нашего подзащитного Фруде Берга не изменилась, вину он не признает, — приводит слова адвоката норвежца Петра Анашкина ТАСС. — Он рад, что начался суд, и что скоро это все закончится».

Бергу грозит до 20 лет колонии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФСБ и другие ведомства надежно защищать важные для РФ данные от шпионов.