В Госдепе США пообещали «пакет мер» в ответ на действия России в Черном море

Вашингтон, 2 апреля. Министры иностранных дел НАТО на встрече в Вашингтоне примут пакет мер в ответ на действия России в Черном море. Об этом заявил высокопоставленный представитель государственного департамента США.

«Пакет мер в Черном море – это часть нашего ответа на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в этом регионе», — сообщил он.

По словам представителя Госдепа, главы МИД примут ограничительные меры не только из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе, но также из-за того, что Россия якобы «угрожает Североатлантическому альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере».

«Я не хочу забегать вперед министров, но по итогам будет пакет мер», — пообещал он.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры, передает телеканал «360». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы.

На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. В Москве инцидент назвали провокацией Киева в преддверии президентских выборов.

Тем не менее Украина призвала иностранные государства ввести ограничительные меры против РФ, сообщает Infox.ru. В МИД России санкции со стороны Евросоюза посчитали безосновательными, поскольку повод, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «выдуман из ничего».