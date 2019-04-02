Сын главы Ми-6 погиб в автокатастрофе при необъяснимых обстоятельствах

Лондон, 2 апреля. Сын главы внешнеполитической разведки Великобритании Сэм Янгер погиб в автокатастрофе в Шотландии.

По словам официального представителя шотландской полиции, правоохранители не нашли никаких подозрительных обстоятельств в смерти 22-летнего студента Эдинбургского университета, отмечает телеканал 360.

«Янгер умер в результате инцидента с участием машины на территории частного поместья в округе Стирлингшир. Смерть рассматривается как необъяснимая, однако никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено. В установленном порядке прокурору будет представлен отчет», — пояснил он.

Представитель полиции также отметил, что семья погибшего просит уважать ее право на частную жизнь, не беспокоить и дать время на то, чтобы проститься с Сэмом, пишет «Царьград».

Напомним, что Янгер был учеником престижной частной школы Далидж-колледж в Лондоне и входил в местную команду по регби.

Его отец, Алекс Янгер, работает в Ми-6 с 1991 года. Он служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Европе. В 2014 году Янгер-старший возглавил службу внешней разведки.