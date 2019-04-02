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Генпрокуратура опровергла сообщения о применении закона о неуважении к госсимволам

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Генпрокуратура опровергла сообщения о применении закона о неуважении к госсимволам

Москва, 2 апреля. Сообщения ряда российских сетевых СМИ о том, что Генпрокуратура якобы впервые применила закон о неуважении к государственным символам, потребовав от ярославских пабликов удалить новость о граффити про президента РФ, не соответствуют действительности. С опровержением выступили в самой Генеральной прокуратуре.

Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что «к этой истории Генпрокуратура отношения не имеет».

«Данная информация не соответствует действительности», — цитирует Куренного «Интерфакс».

Напомним, ранее издание TJournal сообщило, что надзорное ведомство якобы впервые применило новый закон о неуважении к госсимволам, потребовав от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости о граффити про президента России.

Ранее в марте Госдума Рф Госдума приняла законы, направленные на ограничение доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам РФ.

По мнению депутата нижней палаты российского парламента Сергея Боярского, заявления некоторых представителей либеральной общественности о том, что этот закон якобы приведет к ужесточению цензуры, — это попытки пропиариться.

Автор: Федор Веснин
Источник: Интерфакс
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