Marvel опубликовала новый трейлер «Мстителей»

Вашингтон, 2 апреля. Новый трейлер последней части «Мстителей» появился в Сети. Видео доступно на официальном YouTube-канале студии Marvel.

В новой серии команда «Мстителей» и их союзники должны противостоять могущественному титану Таносу и спасти Землю от нависшей катастрофы.

Фанаты супергероев вновь увидят на экране Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса, Криса Хемсворта, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсона, Карен Гиллан и многих других.

В мировой прокат фильм «Мстители: Финал» выйдет 26 апреля, российская премьера состоится 29 апреля. Как отмечает РИА Новости, Московский международной кинофестиваль покажет последнюю часть «Мстителей» уже 23 апреля в рамках спецпрограммы «Эра мстителей».