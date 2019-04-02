Гуайдо провалил план США по смене власти в Венесуэле

Москва, 2 апреля. Парламент Венесуэлы может лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо по просьбе Верховного суда республики. Об этом заявил эксперт по геополитике, академик РАЕН Константин Соколов.

Ранее Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее с просьбой лишить Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. Обращение связано с деструктивной деятельностью Гуайдо, который является одним из инициаторов беспорядков в Венесуэле. В середине января Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» Венесуэлы, возглавив протесты против законного главы государства Николаса Мадуро.

Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, однако Гуайдо продолжает свою деятельность. При этом западные СМИ активно поддерживают его, искажая истинное положение вещей в Венесуэле и прикрывая прямое вмешательство США в дела южноамериканской республики. Именно с этой целью информационное агентство Reuters запустило фейк о ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Венесуэлу. Позднее иностранные СМИ вбросили лживое сообщение о «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось из Венесуэлы российскими самолетами.

Эксперт по геополитике Константин Соколов считает, что власти Венесуэлы выбрали правильное время для того, чтобы лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности. По его словам, венесуэльское общество выражает негодование в связи с безнаказанностью Гуайдо, передает «ПолитЭксперт».

«Уже прошло довольно много времени с начала острых событий. И население измучено неопределенностью, нарушением нормального образа жизни. Мне кажется, что время выбрано правильно, многие депутаты могут пойти на лишение Гуайдо иммунитета», — пояснил Соколов.

Эксперт отмечает, что снятие депутатской неприкосновенности с Гуайдо будет означать его «политическую смерть» и уход с политической арены. По словам Соколова, Гуайдо получил широкую известность благодаря кризису в Венесуэле, который был спровоцирован Соединенными Штатами. При этом оппозиционер провалил план США по смене власти в Венесуэле.

«Он прославился лишь тем, что исполнял, по сути, неприкрытый, навязанный ему со стороны США план, который провалился. После этого Гуайдо не сможет стать какой-то весомой политической фигурой», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что венесуэльские правоохранители возбудили в отношении Хуана Гуайдо два уголовных дела. Первое уголовное производство касается попытки государственного переворота и узурпации власти, а второе заведено по факту причастности оппозиционера к саботажу и кибератаке на электрическую систему Венесуэлы.