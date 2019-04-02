Главные новости 2 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 2 апреля.

После продолжительной болезни скончался актер Александр Васильев, многие годы проработавший на киностудии «Ленфильм». Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Петербурге.

Взрыв прогремел в здании Военной академии им. Можайского в Петербурге. В результате пострадали три человека. Взрыв прогремел в Академии Можайского в Петербурге, есть пострадавшие.

В России могут появиться новые налоги. Минфин предложил ввести в России новые налоги.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ищет сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих взаимный интерес. Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России.

Экс-сотрудница ООО «Московский школьник» Наталья Шилова призналась, что снялась в «расследовании» Навального ради денег, которые ей в итоге так и не заплатили. А ее бывший начальник Николай Фатеев заметил, что исход ситуации был предсказуем. Шилова горько пожалела, что вписалась в аферу Навального и Соболь.

УАЗ будет выпускать четыре типа кузовов на единой платформе, сообщает руководство автокомпании. Начало производства намечено на 2020 год УАЗ анонсировал запуск единой платформы для автомобилей.

Прощание с актером, заслуженным артистом России состоится в предстоящую среду на киностудии «Ленфильм» в Северной столице. Стало известно место прощания с актером Васильевым.

Россиянам лучше воздержаться от употребления гематогена, поскольку никакой пользы этот продукт не приносит, но и наоборот — может быть опасен для здоровья. Врач рассказала об опасности гематогена для здоровья.

Режиссер Наталья Филатова снимает полнометражный художественный фильм о жизни и гибели певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта. Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со своим абхазским коллегой Дауром Кове. Главы МИД России и Абхазии обсудили вопросы двойного гражданства.