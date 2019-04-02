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Власти Приморья оценили перспективы отношений с ЮАР

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Власти Приморья оценили перспективы отношений с ЮАР

Владивосток, 2 апреля. Южно-Африканская Республика заинтересована в развитии туристических связей с Приморским краем. Об этом заявила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина после переговоров с послом ЮАР в России Номасонто Марией Сибанда-Туси.

На повестку встречи были вынесены темы развития двусторонних отношений между государства в экономической и туристической сферах. Щербина напомнила, что вот уже в течение трех лет ЮАР принимает участие в Восточном экономическом форуме. Кроме того, в Дальневосточном федеральном университете учится студент из Южноафриканской Республики.

Политик убеждена, что на сегодняшний день самыми перспективными направлениями для сотрудничества РФ и ЮАР является культура, туризм и экономика. По мнению Щербиной, с каждым годом привлекает все большее количество туристов. Этот город, по ее словам, можно считать культурной столицей Дальнего Востока.

«Здесь открыта Приморская сцена Мариинского театра и другие интересные культурные объекты», — перечислила первый вице-губернатор.

Щербина подчеркнула, что власти Приморья открыты к сотрудничеству в данных областях.

Помимо культурного взаимодействия, по словам чиновницы, все заинтересованные компании из ЮАР могут работать в Приморье, ведь в регионе  введены уникальные преференции в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Номасонто Мария Сибанда-Туси согласилась, что туризм и культура являются одними из основных и наиболее доступных сфер отношений ЮАР и РФ.

«Взаимодействие в этих отраслях укрепит исторические отношения дружбы и сотрудничества между ЮАР и Россией», – отметила дипломат.

Кроме того, посол напомнила, что в этом году исполняется 27 лет со дня установления дипломатических отношений между РФ и ЮАР, и обоих государствах планируются праздничные мероприятия по этому поводу.

 

Автор: Игорь Федоров
Источник: primorsky.ru
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