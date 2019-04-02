Президент Казахстана назвал главную тему предстоящих переговоров с Путиным

Москва, 2 апреля. Укрепление союзничества и стратегического партнерства Москвы и Нур-Султана станет главной темой предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В преддверии переговоров с российским лидером он назвал темы встречи, которые планирует затронуть в беседе с Путиным.

«Казахстанско-российские отношения сегодня могут служить эталоном межгосударственных связей. Думаю, тема укрепления союзничества и стратегического партнерства наших стран будет главной на предстоящих переговорах», — рассказал Токаев.

По его словам, Москва и Нур-Султан выступают надежными союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Токаев подчеркнул, что у двух стран есть огромный потенциал для углубления сотрудничества, в том числе по вопросам торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Напомним, 20 марта Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Днем ранее лидер государства, который возглавлял страну на протяжении нескольких десятков лет, Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с главного административного поста в ходе обращения к народу республики. Стоит отметить, что он был первым и единственным главой Казахстана — сначала в роли председателя Верховного Совета Казахской ССР, а с 1991 года в качестве президента государства, передает телеканал «360».

По данным Кремля, Путин проведет встречу с Токаевым в российской столице 3 апреля. Президент Казахстана прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению российского лидера. Поездка в Москву станет первым зарубежным визитом Токаева после вступления в должность главы государства.