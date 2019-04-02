Беглов оценил работу оперативных служб после взрыва в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 апреля. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов высоко оценил работу сотрудников оперативных служб, которые участвовали в оказании помощи и устранении последствий после взрыва в Военно-космической академии имени Можайского.

Врио губернатора Петербурга, напомним, прибыл на место взрыва сразу после поступления информации об инциденте. По данным министерства обороны России, из-за взрыва неустановленного предмета ранения получили три человека. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

Александр Беглов, комментируя работу оперативных служб, отметил, что эвакуация из здания была проведена очень быстро.

«Хорошо сработали все оперативные службы, вовремя были отключены коммуникации. Самое главное, была проведена эвакуация людей… Все живы: три человека ранены, один человек легко ранен», — сообщил Беглов журналистам.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео, снятое очевидцами у академии после взрыва.