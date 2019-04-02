Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Абызова

Москва, 10 апреля. Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который подозревается в крупном мошенничестве. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Рассмотрение жалоб защиты Абызова назначено апелляционной инстанцией Мосгорсуда на 10 апреля в 10.00 по московскому времени», — пояснила она ТАСС.

Напомним, что ранее суд санкционировал арест Михаила Абызова. Сторона защиты в свою очередь попросила освободить экс-министра под залог в 1 млрд рублей.

Бывшего чиновника подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у действующих в Новосибирске предприятий «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети». По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорами, создал преступное общество и обманул акционеров компаний. Похищенные средства он мог в полном объеме вывести за рубеж. В отношении Михаила Абызова возбуждено уголовное дело по статьям «Создание и участие в преступном сообществе» и «Мошенничество» УК РФ.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, задержание Абызова говорит о том, что в России неприкасаемых нет. Отметим, что сам Абызов своей вины не признает. Выступая в суде, он заявил, что никаких хищений не совершал и преступных сообществ не организовывал.

Адвокат Абызова Александр Аснис отметил, что его подзащитный «не подавлен и ни на что не жалуется» в СИЗО, передает «Царьград».