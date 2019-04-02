Муж погибшей совладелицы S7 обучался пилотированию на разбившемся в Германии самолете

Москва, 2 апреля. Потерпевший крушение в аэропорту Германии самолет Epic LT был куплен для обучения пилотированию Владислава Филеева — мужа погибшей в авиакатастрофе совладелицы российской авиакомпании S7, сообщил авиаэксперт, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника KP.Ru, Epic LT принадлежал совладелице S7 Наталии Филевой, которая погибла при крушении самолета в Германии. Воздушное судно было куплено для ее мужа Владислава Филева, который обучался на нем пилотированию.

Источники отметили, что основным бортом для перелетов у семьи был реактивный двухмоторный бизнес-джет Gulfstream G550, однако при поездке в Европу этой весной Филева почему-то отдала предпочтение Epic LT.

Расследование причин крушения самолета при посадке в аэропорту «Эгельсбах» затруднено тем, что на борту не было черных ящиков.

«По нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), владелец частного самолета может отказаться от установки как черных ящиков, так и автопилота и радиолокационной системы», — пояснил собеседник журналистов.

По некоторым данным, Филева лично причастна к производству Epic LT, которым занимается американская компания Epic Aircraft.

Как оказалось, Epic Aircraft выкупила этот самолет у другой компании, которая обанкротилась. До этого момента самолет так и не был сертифицирован. Модель была переименована из Epic LT в Epic E1000. Модернизация стала возможна благодаря финансовые гарантии одной из структур S7 (S7 Engineering), именно поэтому создание самолета связывают с именем Филевой.

Любопытно, что E1000 не сертифицирован до сих пор, свидетельствуют данные на сайте Epic Aircraft. Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий объяснил, почему в этой ситуации Филевы могли использовать свой самолет для полетов.

Существует два вида сертификации бортов. В первом случае для массового производства необходимо оформить документы на самолет как на тип. После этого каждый выпущенный лайнер будет проверяться на соответствие образцу. Во втором случае документы оформляются на конкретный самолет.

«У лайнера [Филевой] был сертификат летной годности, — констатировал председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. — Это означает, что самолет допущен к эксплуатации и полетам авиационным ведомством».

Тюрин пояснил, что при получении этих документов самолет нельзя использовать лишь для коммерческих перевозок.

Накануне эксперт назвал возможные причины крушения самолета в Германии.