Сирия рассчитывает на содействие ООН в расселении лагеря «Рукбан»

Москва, 2 апреля. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) полностью открыты для работы с ООН и рассчитывают на более активное содействие организации в расселении лагеря «Рукбан». Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Сирийское правительство гарантирует безопасность возвращающимся гражданам и соблюдение всех требований всемирной организации по достойному их размещению», — говорится в заявлении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. «Рукбан» находится возле американской военной базы в Ат-Танфе. Несмотря на то, что сама база регулярно снабжается всеми необходимыми припасами, жители лагеря остаются без продовольствия и медикаментов. Причиной бедственного положения является деятельность боевиков, которые блокировали лагерь и не пускают туда гуманитарные конвои.

Сирийские беженцы из лагеря «Рукбан» мучаются от острой нехватки питьевой воды, на каждого жителя приходится не более пяти литров в день, отмечали межведомственные координационные штабы России и Сирии.

«Рукбан» не получил официального статуса из-за расположенной в 55 километрах военной базы США в Ат-Танфе. Отсутствие статуса привело к тому, что государственные и общественные организации не имеют возможности оказывать помощь нуждающимся в лагере.

Ранее стало известно, что представители США в очередной раз пропустили совещание по вопросу ликвидации лагеря беженцев «Рукбан».