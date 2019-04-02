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Капитан застрявшего в Турции судна вернется в Россию

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Капитан застрявшего в Турции судна вернется в Россию

Анкара, 2 апреля. Капитан арестованного в Турции судна Streamline, на борту которого находится российский экипаж, сообщил, что в пятницу планирует вернуться в Россию. 

В настоящее время продолжаются судебные разбирательства, инициированные судовладельцем, чье судно было арестовано за долги предыдущего хозяина. В то же время российские моряки судятся с компанией, задолжавшей им выплаты по зарплате.

«В четверг я с адвокатом поеду в суд для подачи иска о выплате долгов по зарплате экипажу, и уже на следующий день планирую вернуться в Россию. Шесть членов экипажа намерены остаться на судне до победного», — сказал капитан Streamline Бахман Багиров в интервью РИА Новости.

Российский экипаж застрявшего в Турции судна, напомним, требует от судовладельца выплатить долги по зарплате, в общей сложности — более 138 тысяч долларов. Интересы моряков представляет турецкий адвокат. Судебные слушания, которые переносились несколько раз, начнутся в июне.

Ранее моряки Streamline угрожали перекрыть Босфор, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации, пишет «Царьград»

Капитан застрявшего в Турции судна вернется в Россию

Автор: Федор Веснин
Источник: РИА Новости
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