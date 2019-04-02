Лавров объяснил, почему разговоры о реакции Кремля на доклад Мюллера, преждевременны

Москва, 2 апреля. Разговоры о реакции Москвы на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы российском «вмешательстве» в американские выборы преждевременны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ призвал сначала дождаться публикации полной версии расследования.

«Посмотрим, что там написано», — сказал Лавров в интервью газете «Московский комсомолец».

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр намерен опубликовать доклад Мюллера до середины апреля. Документ насчитывает почти 400 страниц. Ранее американский Минюст обнародовал основные выводы Мюллера после почти двухлетнего расследования «российского расследования».

В конце марта американский портал Zerohedge раскрыл неудобную правду о докладе Мюллера. По данным автора издания, расследование инициировала Демократическая партия для того, чтобы спецпрокурор доказал «сговор» президента США Дональда Трампа с Кремлем. После этого по плану предполагалось подвергнуть Трампа импичменту, затем снять с должности и заменить Майклом Пенсом, занимающим пост вице-президента Штатов.

В статье Zerohedge указывается и на то, что все «расследование» спецпрокурора основывалось на некачественных, ненадежных «доказательствах». Почти все они были опровергнуты.